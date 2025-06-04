Семью напавшего на участников произраильского марша в США могут депортировать

Семья гражданина Египта Мохамеда Солимана, обвиняемого в нападении на участников марша в поддержку Израиля в штате Колорадо, была взята под стражу федеральными властями и может быть депортирована. Об этом сообщило агентство Reuters.

2 июня Солиман бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в участников шествия в память об израильских заложниках в секторе Газа в городе Боулдер. По данным агентства, в результате нападения пострадали 12 человек.

По словам федеральных чиновников, семья гражданина Египта находилась в США нелегально. Сам Солиман просрочил туристическую визу и разрешение на работу, добавили в агентстве.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что, правоохранители выясняют, в какой степени его семья знала о нападении Солимана — «знали ли они о нем или оказывали ли они какую-либо поддержку». Подозреваемый сообщил следователям, что действовал в одиночку.

Белый дом сообщил, что семья Солимана находится под стражей в ICE для «ускоренной высылки» и что они «могут быть депортированы уже сегодня».

По данным Министерства внутренней безопасности, Мохамед Солиман въехал в США в августе 2022 года по туристической визе, подал заявление о предоставлении убежища и оставался в стране после истечения срока действия его визы в феврале 2023 года.