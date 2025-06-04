ЦАХАЛ нанес удары по оружию на юге Сирии в ответ на обстрел Израиля

Истребители Израиля нанесли удары по оружию на юге Сирии в ответ на обстрел территории Израиля 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Позже МИД Сирии заявил, что никаких ударов по Израилю не производилось.

Во вторник вечером вооруженные силы Израиля сообщили, что зафиксировали «запуск двух снарядов с территории Сирии», которые «перелетели на территорию Израиля и упали в незаселенной местности». В ответ военнослужащие нанесли удары по целям на юге Сирии. После этого министр обороны Исраэль Кац заявил, что возлагает ответственность за произошедшее на президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

Новые власти Сирии опровергли свою причастность к запуску снарядов в сторону Израиля и осудили израильский обстрел сирийской территории. «Мы до сих пор проверяем информацию об обстрелах, произведенных из Сирии в сторону Израиля, и подтверждаем, что наша страна не представляла и не будет представлять угрозу ни одному государству на Ближнем Востоке»,— говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства, который распространил сирийский телеканал «Аль-Ихбария».