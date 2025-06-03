В Таганроге локализовали крупный пожар в здании на Флагманском спуске
На Дону огонь возник в неэксплуатируемом помещении площадью 400 кв. метров
В Таганроге горит здание на Флагманском спуске. К тушению привлечены пять единиц техники и 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Уточняется, что возгорание произошло в неэксплуатируемом помещении. По информации ведомства, огонь локализовали на площади 400 кв.м.
В результате происшествия никто не пострадал.