В Таганроге локализовали крупный пожар в здании на Флагманском спуске

В Таганроге горит здание на Флагманском спуске. К тушению привлечены пять единиц техники и 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, что возгорание произошло в неэксплуатируемом помещении. По информации ведомства, огонь локализовали на площади 400 кв.м.

В результате происшествия никто не пострадал.

Константин Соловьев