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В Таганроге локализовали крупный пожар в здании на Флагманском спуске

На Дону огонь возник в неэксплуатируемом помещении площадью 400 кв. метров

В Таганроге горит здание на Флагманском спуске. К тушению привлечены пять единиц техники и 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, что возгорание произошло в неэксплуатируемом помещении. По информации ведомства, огонь локализовали на площади 400 кв.м.

В результате происшествия никто не пострадал.

Константин Соловьев

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