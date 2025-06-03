Государственная Дума приняла законопроект о разделении тарифов в гостиницах на возвратные и невозвратные. Согласно документу, новые тарифы могут появиться в отелях России уже во второй половине 2025 года. Законопроект разработан по инициативе Минэкономразвития РФ на основе успешного опыта применения возвратных и невозвратных тарифов в авиаперевозках. Это будет актуально особенно для рекреационных направлений с высоким туристическим потоком, уверена генеральный менеджер отеля Radisson Gorizont Rostov-on-Don Татьяна Быкадорова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Невозвратный тариф в отелях – это важный шаг, который ждет с нетерпением гостиничная индустрия. Для туристов, это возможность забронировать номер по более выгодной цене, а для отеля – возможность прогнозировать свои продажи на будущий период.

Зачастую гостиницы используют невозвратные тарифы в двух случаях: в пиковые периоды загрузки для гарантии заезда гостей или при бронировании номера за один месяц до заезда.

Если говорить, о нашем регионе, то сегодня мы не можем похвастаться высокой глубиной бронирования, ее практически нет, так как мы работаем в основном с транзитным потоком. Большинство путешественников бронирует отель за два-три дня или день в день. Поэтому для нас такой тариф актуален как раз на случай гарантии заезда туристов.

Что касается гостиничной отрасли в целом, то механика невозвратного тарифа по принципу авиакомпаний будет очень актуальна для рекреационных направлений с высоким туристическим потоком. Это позволит застраховать риски отелей при отказе от брони гостей в последний момент, когда уже продать номер невозможно, и поможет путешественникам четче планировать траекторию передвижения».