Рынок вторичной недвижимости в Краснодаре показал стагнацию в мае

В мае 2025 года медианная стоимость одного кв. м на вторичном рынке недвижимости Краснодара составила 123 тыс. руб., практически не изменившись за месяц, рост составил 0,3%. Объем предложений сократился на 2,6%, сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Медианная стоимость квартиры на вторичном рынке в Краснодаре достигла 5,7 млн руб., а средняя площадь составила 45,5 кв. м.

Краснодар оказался в числе девяти российских мегаполисов, где динамика цен близка к стагнации. Аналогичная ситуация сложилась в Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Омске, Красноярске и Ростове-на-Дону.

В целом в городах-миллионниках стоимость готового жилья увеличилась в среднем на 0,2% до 142 тыс. руб. за кв. м. Предложение при этом снизилось на 0,7% за месяц.

Лидером по росту стоимости квадратного метра среди крупных городов стала Пермь — цены выросли на 2,2% до 108 тыс. руб. На втором месте Москва с ростом на 1,5% до 364 тыс. руб., на третьем — Воронеж с увеличением на 1% до 107 тыс. руб.

Алина Зорина