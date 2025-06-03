Euractiv: члены НАТО намерены включать военную помощь Украине в траты на оборону
Страны НАТО планируют учитывать расходы на военную помощь Украине как траты на оборону, пишет Euractiv со ссылкой на источники. Идея возникла на фоне призыва США повысить целевой показатель оборонных расходов с нынешних 2% до 5% ВВП.
Как отмечает Euractiv, речь идет о средствах, которые будут потрачены на «укрепление украинской армии». Невоенная помощь и отправка ВСУ вооружений из существующих запасов учитываться не будут.
В 2014 году страны НАТО установили планку в размере 2% ВВП для расходов на оборону, на это давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Госсекретарь США Марко Рубио призвал союзников на саммите НАТО в Гааге в конце июня взять на себя обязательство по выделению на оборону 5% ВВП — столько средств на эти цели не тратит ни один член альянса (США в прошлом году выделили 3,19% ВВП на военные расходы).