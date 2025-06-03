В Черноземье 4 июня будет тепло и дождливо, от +12°С до +23°С

В среду, 4 июня в регионах Черноземья будет теплая и дождливая погода. Температура — от +12°С в темное время суток до +23°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, временами небольшой дождь, температура составит +17°C. Днем — облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, +23°C.

В Воронеже — облачно. Ночью — небольшой дождь, +17°C. Днем — временами дождь, +23°C.

В Курске ночью будет облачно, прогнозируется дождь, +15°C. Днем — облачно с прояснениями, без осадков, +21°C.

В Липецке ожидается облачная погода и дождь. Ночью будет +14°C. Днем — +20°C.

В Орле ночью — облачно, дождь, +12°C. Днем — облачно с прояснениями, небольшой дождь, +21°C.

В Тамбове — облачно, ожидается дождь. В темное время суток будет +14°С. Днем — +22°C.

Юрий Голубь