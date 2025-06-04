Часового обернут в меха

Российский бизнес продолжает арендовать площади, освободившиеся на Невском проспекте после ухода зарубежных люксовых брендов. Свой флагманский магазин в локации планирует открыть бренд одежды из меха и кашемира Furnari. Эксперты отмечают, что доля вакансий на отрезке от площади Александра Невского до площади Восстания продолжает сокращаться, при этом ставки остаются на том же уровне, что и при работе здесь международных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка бывшего Tag Heuer на Невском проспекте, 117

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Площадка бывшего Tag Heuer на Невском проспекте, 117

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Магазин Furnari, займет помещение 50 кв. м на Невском проспекте, 117, где ранее находился часовой салон Tag Heuer. Он закрылся после трех лет работы на петербургском рынке, когда французская компания LVMH не стала продлевать контракт с российским оператором. До салона в этом помещении располагалась точка сети «Дикая орхидея».

В компании основателя бренда Furnari Дмитрия Лумпова подтвердили «Ъ-СПб», что сейчас занимаются ремонтом площадки. Точную дату запуска там не сообщили.

Согласно информации на официальном сайте Furnari, бренд создает коллекции из кашемира и меха (баргузинский соболь, коротковорсовая скандинавская норка, куница, рысь и шиншилла) на собственном производстве в Москве. По тому же адресу на Всеволожском переулке, 2с2, у бренда расположен флагманский бутик, еще один находится в Цюрихе.

После начала военного конфликта в Украине большинство люксовых брендов, в том числе Louis Vuitton, Fendi, Hermes, покинули российский рынок.

Их помещения заняли российские марки, позиционирующие себя как премиальные. Так, помещение Christian Dior заняла сеть «Дом фарфора», Bulgari — салон декора и подарков Anette, Louis Vitton — 12 Storeez и так далее.

По данным NF Group, в первом квартале 2023 года доля свободных торговых площадей продолжала снижаться на основной части Невского и на Старо-Невском. Показатель вакантности за три месяца уменьшился до 7,6%, достигнув минимальных значений с начала пандемии. Этому способствовали высокий интерес со стороны ритейлеров и ожидаемое увеличение количества как российских туристов, так и туристов из Китая.

В первой половине 2024 года объем вакантных площадей на Старо-Невском составлял 12,5%. Однако уже к концу года аналитики прогнозировали восстановление утраченных позиций фешен-локации благодаря активности российских ритейлеров премиального сегмента.

По словам директора департамента торговой недвижимости NF Group Анны Лапченко, на первый квартал 2025 года доля свободных площадей в локации от площади Александра Невского до площади Восстания составила 7%.

При этом арендные ставки на Старо-Невском остаются на том же уровне, что и при работе здесь международных брендов — 3–8 тыс. рублей за «квадрат» в месяц, включая НДС, говорят в агентстве.

Владимир Колодчук, Татьяна Титаева