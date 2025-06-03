Суд запретил деятельность издателя игры «Мир танков»

Таганский районный суд Москвы запретил работу компании «Леста» — издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» — и обратил ее активы в пользу России. Это первый случай судебного запрета издателя видеоигр в стране, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство подало иск в интересах Российской Федерации против владельцев компании Виктора Кислого и Малика Хатажаева. Запрещена деятельность ООО «Леста», ООО «Леста геймс эдженси» и ООО «Леста геймс Москва». Организации обвиняются в экстремистской деятельности в форме поддержки украинских вооруженных сил.

Суд удовлетворил требования и запретил работу указанных объединений на территории России.

Алина Зорина