Суд решил взыскать с «Липецкого районного водоканала» 2,8 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение взыскать с МУП «Липецкий районный водоканал» 2,8 млн рублей задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду, сообщила пресс-служба судебной системы региона.

Иск подало Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Как указано в заявлении, МУП «Липецкий районный водоканал» представило декларацию с неправильно вычисленной платой за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год. Добровольно муниципальное предприятие гасить долг не стало.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в 19 арбитражном апелляционном суде.

В октябре 2024 года суд удовлетворил иск Росприроднадзора к водоканалу на 3,7 млн руб.

Юрий Голубь