Из Ярославской областной больницы отозвали опасные медизделия

Поставщик медизделий для ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» прервал поставки в связи с выявленной потенциальной опасностью продукции. О произошедшем рассказали в пресс-службе Ярославского межрегионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ООО «Комплект-Сервис» выиграло аукцион на поставку наборов для введения сосудистых катетеров в больницу, а позже прекратило поставки и инициировало отзыв товара, чтобы им не воспользовались по назначению. Как уточнили в пресс-службе, действия были вызваны тем, что поставляемые наборы Росздравнадзор признал потенциально опасными и включил в соответствующий список.

«Комплект-Сервис» попытался заменить товар, обратившись к различным дистрибьюторам, но получил отказы. Ввиду этого областная больница была вынуждена расторгнуть контракт и обратиться в УФАС с обращением о включении поставщика в реестр недобросовестных. Таких действий требует закон, при этом сама больница просила не включать компанию в реестр.

«Инспекция Ярославского межрегионального УФАС России не усмотрела пренебрежительного отношения со стороны ООО "Комплект-Сервис" к своим обязательствам. Напротив, отметила добросовестное намерение компании исполнить контракт. Инспекция считает, что общество предприняло все необходимые меры для выполнения контракта и удовлетворения потребностей заказчика»,— сообщили в УФАС и дополнили, что включать в реестр недобросовестных поставщиков компанию не стали.

Алла Чижова