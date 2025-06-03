В Севастополе простились с двумя жителями, погибшими в зоне проведения СВО

Жители Севастополя простились со стрелком, гвардии рядовым Юрием Полевым и старшим водителем, старшим матросом Ильей Гурой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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Юрий Полевой родился в поселке Красный Мак Бахчисарайского района. После окончания школы получил образование в севастопольском высшем профессиональном училище №3, затем работал на Севморзаводе. Отслужив по призыву, вернулся в Севастополь и работал в строительной сфере.

В 2024 году он подписал контракт с Министерством обороны России, его направили в штурмовое подразделение бригады морской пехоты Черноморского флота. Юрий Полевой погиб в Курской области.

Илья Гура — уроженец Бахчисарая. После школы окончил техникум строительства и транспорта по специальности строитель-отделочник. Срочную службу проходил в Севастополе в части Черноморского флота.

В 2017 году он заключил контракт с Минобороны, оставшись служить на постоянной основе. Илья Гура погиб на Херсонском направлении.

Алина Зорина