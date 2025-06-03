РАТК подал иск против адыгейского производителя пива «АСБИР»

Росалкогольтабакконтроль подал в арбитражный суд Адыгеи иск об исключении завода «АСБИР» из реестра пивоваров. Претензии регулятора связаны с размещением части оборудования в неподходящих помещениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ведомство требует лишить ООО «Адыгейский пивобезалкогольный завод "АСБИР"» права производить пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Регулятор также просил приостановить работу предприятия, однако суд отклонил это требование, посчитав доводы о нарушениях пока недоказанными.

В пресс-службе РАТК пояснили, что претензии связаны с размещением специального технологического оборудования «в помещении, не являющемся объектом недвижимости». По мнению ведомства, это нарушает обязательные требования и служит основанием для исключения из реестра.

Юристы отмечают, что удовлетворение иска означало бы для компании полный запрет на выпуск и продажу продукции. Оптимальной стратегией защиты называют устранение нарушений до рассмотрения дела по существу.

Разбирательство назначено на 19 июня.

Подробнее — в материале «Пивовары оказались в сложном помещении».

Алина Зорина