Центр исследований модернизации (М-центр) при Европейском университете в Санкт-Петербурге закроется 30 июня — после 17 лет работы. Как сообщили «Ъ-СПб» в вузе, подразделение объединится с Центром исследований Евразии в рамках сотрудничества с Восточно-Китайским педагогическим университетом в Шанхае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУ СПб) — негосударственный вуз, основанный в 1994 году при поддержке первого мэра города Анатолия Собчака. В 2016 и 2017 годах он занимал первое место в рейтингах Минобрнауки РФ среди более чем 800 российских вузов по ключевым показателям, включая научно-исследовательскую деятельность.

С момента основания университет сталкивался с критикой, связанной с его предполагаемой либеральной позицией и ориентацией на зарубежные образовательные стандарты. Также неоднозначную реакцию вызвал слоган «Европейскому городу — европейский университет», который придумали студенты во время митингов против закрытия ЕУ. Впрочем, его междисциплинарные исследования в области социальных, экономических и политических процессов в стране и за ее пределами котируются среди российских ученых.

Центр исследований модернизации ЕУ с самого основания в 2008 году работал как независимое подразделение университета. Здесь публиковались политологи Андрей Стародубцев, Дмитрий Травин, Андрей Щербак, а также экономисты Павел Усанов и Андрей Заостровцев. Ученые работали над созданием монографий «Европейская модернизация», «СССР после распада» и «Нефть, газ, модернизация общества» и др.

Теперь Европейский университет планирует его объединить с созданным в июне прошлого года Центром исследований Евразии. Нововведения проведут в рамках расширения научного сотрудничества с шанхайским Восточно-Китайским педагогическим университетом.

На данный момент сотрудниками М-центра числятся Дмитрий Ланко, Павел Усанов, Андрей Щербак и Татьяна Хрусталева. Им, как уточнили в университете, предложат перейти в новое подразделение, исследовательская команда которого и начнет работать в конце июня.

Одним из основных направлений исследований станет модернизация стран Азии, которой так же занимались и в М-центре. В 2021 году японист Николай Мурашкин публиковал статью о «От Эдо к Мэйдзи: предпосылки, развилки и парадоксы японской модернизации», а через год политолог Александр Балаян писал об особенностях и перспективах модернизации в Индии в условиях изменяющегося мира. «У Центра исследований модернизации традиционно была сильная экспертиза в этой области. Поэтому университет принял решение совместить научный потенциал двух центров»,— объяснили в ЕУ.

Изучением стран Азии занимается не только Европейский, но и в другие ведущие вузы города. К примеру, Российский государственный педагогический университет имени Герцена в 2018 году образовал Институт востоковедения с упором на изучение изменений в арабском, китайском, корейском и японском языках в XXI веке.

Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) сосредоточился на рассмотрении международного политического процесса. Институт востоковедения и африканистики ВШЭ готовит междисциплинарных исследователей, которые, в отличие от головного офиса школы в Москве, занимаются изучением сразу двух стран Востока, после чего проходят стажировку в одном из государств. В прошлом году, как сообщили в «Вышке», институт открыл представительство в Индии.

Расширяет свое присутствие в нише изучения стран Азии и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). По информации его представителей, кроме направлений по филологии и истории на Восточном факультете, представлены отдельные программы: «Юриспруденция с углубленным изучением китайского языка и права КНР» на юридическом факультете, «Организация туристской деятельности с изучением Индии или Арабских стран» в Институте наук о Земле и «Экономика с углубленным изучением экономики Китая» на экономическом факультете.

Дополнительно накануне прошлогоднего Петербургского международного экономического форума Высшая школа менеджмента СПбГУ открыла программу для предпринимателей с ориентацией на восточный рынок. Бизнес-школа будет преподавать экспортные стратегии на рынках России и Китая в рамках соглашения с Харбинским политехническим университетом.

Стефания Барченкова