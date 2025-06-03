Морской пассажирский транспорт возобновил работу в бухте Севастополя

В бухте Севастополя началось возобновление морского пассажирского транспорта. Об этом в 18:37 мск сообщил Telegram-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Рейд в севастопольской бухте закрыли около 15:00 мск. После этого был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в городе все спокойно. В районе Северного и Южного молов (гидробарьеров) проводились тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. О планируемой продолжительности мероприятий отдельно не сообщалось.