Правительство России обсуждает грантовый механизм для госпрограмм и нацпроектов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о системе реализации госпрограмм и национальных проектов в России. В этот процесс правительство планирует привлекать механизм грантов. Это значит, что частные инвестиции предпринимателей будут субсидированы, пояснил господин Решетников.

«По идее, если предприниматели, что называется, "достают свое" со своих счетов и инвестируют, почему мы эти инвестиции не субсидируем? Поэтому может быть перейти к механизмам гранта?» — отметил министр в ходе «Открытого диалога» в Совете федерации. Трансляция велась на странице Совфеда в социальной сети «ВКонтакте».

Господин Решетников подчеркнул, что реализация нацпроектов всегда сопровождается финансово-экономическим обоснованием. В частности, правительство анализирует актуальность поставленных целей и методы их достижения. «И уже с учетом этого формировались все программы, это была большая работа, когда мы формировали новые национальные проекты в прошлом году»,— добавил глава Минэкономразвития.