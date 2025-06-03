В Краснодаре отремонтируют более 10 км дорог

В Краснодаре начались работы по восстановлению дорожного покрытия на четырех улицах общей протяженностью свыше 10 км в рамках краевой программы развития автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ремонтные работы проводятся на участках улиц Уральской (от Ялтинской до Симферопольской и от 1-го Мая до Восточного обхода), Школьной (от имени Филатова до Восточно-Кругликовской), Красных Партизан (от имени Тургенева до 2-й Линии) и Кузнечной (от имени Володарского до Красной).

На улице Уральской от Ялтинской ввели частичное ограничение движения с сужением до двух полос в направлении выезда из города. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин пояснил, что это связано с большим количеством колодцев инженерных коммуникаций, попадающих в границы дороги, а также значительной глубиной фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия.

Сейчас специалисты демонтируют старое асфальтовое покрытие на проезжей части улиц Уральской, Красных Партизан и Школьной, а также убирают покрытие тротуаров на Кузнечной. После завершения работ подрядчики отремонтируют колодцы, установят новые бордюры, обновят пешеходные дорожки и уложат свежее покрытие. На финальной стадии нанесут дорожную разметку и смонтируют дорожные знаки.

В 2025 году по программе развития сети автомобильных дорог Краснодарского края планируется восстановить 10 участков дорог общей протяженностью более 25 км.

Алина Зорина