Депутат заксобрания прокомментировал свое назначение на пост ректора прикамского вуза

Сегодня депутат заксобрания Прикамья Альберт Демченко вступил в должность и.о. ректора Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Как отметил господин Демченко в своих соцсетях, переход на новое место работы не повлияет на его депутатскую деятельность. «Как и прежде, буду проводить ежемесячные приемы граждан в территориях, представлять ваши интересы на уровне края», — подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети Альберта Демченко

фото: соцсети Альберта Демченко



Соответствующий приказ о назначении нового ректора Чайковской госакадемии физической культуры и спорта было подписано министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым 2 июня. Альберт Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, четырехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира в сезоне-2004/2005, многократным чемпионом России. В мае сообщалось, что господин Демченко попросил освободить его от осуществления депутатской деятельности на постоянной основе, чтобы стать руководителем какого-либо спорткомплекса или заняться бизнесом.

В декабре 2024 года на работу чайковской академии обратил внимание спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По словам господина Губерниева, ценообразование стадиона «Снежинка», находящегося на балансе вуза, весьма завышено. Тогдашний ректор академии Фанави Зеркин сообщил, что конечная стоимость складывается из расходов на содержание стадиона, обеспечение трасс и зарплаты сотрудникам.