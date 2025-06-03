Северный Кавказ стал лидером производства яблок в России

Регионы Северного Кавказа заняли первое место в России по выпуску яблок. В 2024 году на долю регионов СКФО пришлось 54% выпуска семечковых культур в России — 971 тыс. т. , сообщил РБК-Кавказ исполнительный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Южный федеральный округ обеспечил 41% производства. Яблоки составляют около 96-97% всех семечковых культур.

«Нам необходимо делать упор на садоводческие направления и идти дальше, в глубокую переработку. Сейчас Кавказу необходимы дополнительные предприятия по хранению яблок и их переработке»,— сказал Хасан Тимижев.

Хасан Тимижев также подчеркнул, что округ располагает уникальными запасами полезных ископаемых, которые в перспективе дадут импульс развитию Кавказа.

Николай Аксенов