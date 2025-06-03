NtechLab и Globus IT стали резидентами нижегородской «Квантовой долины»

ООО «НТех Лаб» и ООО «Глобус-ИТ» стали резидентами инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. Соответствующие соглашения подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) 3 июня, сообщили в нижегородском правительстве.

Замгубернатора Андрей Саносян рассказал, что резидентами «Квантовой долины» стали уже больше 20 компаний, половина которых присоединилась в 2025 году.

NtechLab намерен развивать проект NTL Sensimagic, связанный с оперативной обработкой больших объемов данных с использованием искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Эти технологии могут применяться в системе «умного города», в медицине — для распознавания патологий, в промышленности — для контроля производственных процессов. Гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук рассказал, что разработки компании внедрены более чем в 34 странах и в 70 регионах России.

Globus IT займется проектом системы «Контекст». Он направлен на автоматизацию рутинных заданий, связанных с проектной деятельностью при разработке программных проектов, а также с использованием ИИ ассистента и выделенных автоматизированных рабочих мест.

Галина Шамберина