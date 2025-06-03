На пожаре в астраханском Ассадулаево пострадал человек

На пожаре в Приволжском районе Астраханской области пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

О пожаре в поселке Ассадулаево экстренным службам стало известно в 15:16 сегодня, 3 июня. Там огонь охватил два жилых дома, такое же количество автомобилей, мотоцикл и сухую растительность на общей площади 186 кв. м.

В тушении огня задействованы 15 специалистов и пять единиц техники. Пострадал один человек. Данные уточняются.

Павел Фролов