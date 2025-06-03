В Ростове участника террористического сообщества приговорили к 25 годам тюрьмы

В Ростове огласили приговор подрывнику Вадиму Трачуку. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении, хранении, изготовлении, взрывчатых веществ или взрывных устройств и ряде других преступлений (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Уставлено, что в марте 2022 года Трачук находился в городе Энергодар, где и решил стать участником террористического сообщества. Группировку создал сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Трачук по поручению руководителей сообщества вел наблюдение за объектами, которые участники выбирали для подрыва. Кроме того, он хранил оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, а также осуществлял подрыв СВУ в установленном месте.

Первой целью группировки стал глава военно-гражданской администрации города. В мае 2022 года участники изучили маршрут передвижения потерпевшего, после чего Трачук забрал из тайника ключ от двери подъезда, где живет чиновник, и заложил внутри здания СВУ. Как только потерпевший вернулся домой, подсудимый подорвал устройство. В результате взрыва пострадал сам глава военно-гражданской администрации и еще два человека.

Следующий террористический акт планировалось совершить в апреле 2023 года. Целью стал замдиректора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Трачук передал соучастнику изготовленное им СВУ для установки его в почтовом ящике квартиры потерпевшего. Однако довести дело до конца им не удалось: спустя два дня устройство нашли и обезвредили.

Вадиму Трачуку назначили наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в размере 700 тыс.руб.

Мария Хоперская