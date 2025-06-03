Эксперты объяснили высокие цены на картофель на Кубани

Эксперты сельскохозяйственной отрасли в эфире ток-шоу «Краеугольник» на радио «"КП"-Кубань» рассказали о причинах удорожания картофеля. По словам фермеров, ценник обусловлен во многом высокой себестоимостью производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил глава крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Сергей Тронь, себестоимость производства овощей продолжает расти. На фоне дефицита доступных семян, дороговизны удобрений, средств защиты растений и топлива, российские производители сталкиваются с затрудненным импортозамещением: часть поставщиков ушли с рынка, новые еще не закрепились. По словам фермера, на юге из-за высоких температур семенной материал вырождается быстрее, чем в средней полосе, и требует ежегодного обновления.

На фоне удорожания производства Кубань начала наращивать импорт. В регион завозится значительное количество картофеля из Египта, Азербайджана и Китая. Китайская продукция в этом году особенно доступна по цене. Сейчас, по словам Троня, идет продажа раннего картофеля по цене 65–70 руб. за килограмм, с поля — 55–60 руб. При этом ранние сорта характеризуются низкой урожайностью. С началом массовой уборки цены могут снизиться до 30 руб. за килограмм.

Председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодара Игорь Емелин отметил, что ключевой проблемой остается дефицит рабочей силы. Он также указал на существенную разницу между ценой производителя и розничной стоимостью: при себестоимости в 12 руб. за килограмм в прошлые годы оптовая цена с поля доходила до 10 руб., сегодня — около 50 руб. Розничная же цена формируется с учетом затрат на фасовку, логистику и наценку посредников, что значительно увеличивает конечную стоимость.

Сейчас, по словам эксперта, завершена реализация тепличного картофеля, первоначально стоившего до 90 руб. за килограмм. Его цена опустилась до 50 руб. В ближайшее время на рынок поступит картофель, выращенный в открытом грунте, что может привести к дальнейшему снижению стоимости до 40 руб.

Вячеслав Рыжков