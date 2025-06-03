У Лермонтовской скалы в Кисловодске создали охранную зону

Минприроды Ставропольского края создало охранную зону вокруг Лермонтовской скалы в Кисловодске для защиты популярного памятника природы от негативного воздействия туристов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Лермонтовская скала представляет собой памятник природы с площадкой на вершине, которая завершается обрывом. По предположениям литературоведов, именно это место описал Михаил Лермонтов в романе «Герой нашего времени».

Достопримечательность привлекает множество посетителей, особенно с марта по октябрь. Ведомство отметило, что скала входит в число наиболее посещаемых объектов города-курорта.

Специальный режим территории направлен на сокращение антропогенной нагрузки на природный объект. В охранной зоне запрещено выжигание растительности, разведение огня, использование пиротехнических средств и загрязнение территории отходами.

Ранее три курганных могильника Анджиевский-3, Анджиевский-4 и Анджиевский-5 получили статус объектов культурного наследия в Ставропольском крае .

Николай Аксенов