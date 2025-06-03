«ЮТэйр» запустила регулярные рейсы Сочи — Сыктывкар

Во вторник, 3 июня, авиакомпания «ЮТэйр» запустила регулярные рейсы по маршруту Сочи — Сыктывкар. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты по вторникам и воскресеньям из Сочи запланированы на 11:10, обратные рейсы из Сыктывкара — на 16:35. По четвергам самолеты будут отправляться из Сочи в 12:00, а из столицы Коми — в 17:25.

Продолжительность перелета составляет 4 часа 30 минут.

По информации онлайн-сервисов бронирования, прямое сообщение между городами также обеспечивают авиакомпании Nordwind Airlines и Smartavia.

С 30 марта аэропорт курорта перешел на весенне-летнее расписание. В апреле и мае возобновились рейсы в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту, а с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. В новом сезоне запланированы полеты по 85 направлениям: 57 внутренних и 28 международных, которые будут выполнять 31 авиакомпания.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте также запустили рейсы в Бахрейн. Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам на Airbus A321.

Мария Удовик