В Челябинске мотоциклистам запретят ездить по проспекту Ленина по ночам

На проспекте Ленина в Челябинске вводят ночные ограничения на движение мототранспорта. Мотоциклистам запретят ездить по главной улице города с 22 до 6 часов, сообщает пресс-служба мэрии.

Такое решение принято администрацией и ГАИ в связи с многочисленными жалобами горожан. Вопрос уже рассмотрен на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ограничения будут действовать на участке проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Героев Танкограда ежедневно с 22 часов вечера до 6 часов утра. Здесь постепенно будут установлены соответствующие дорожные знаки. Мэрия просит мотоциклистов быть внимательными.

Ограничения не распространяются на мототранспорт, который обслуживают предприятия или принадлежат челябинцам, проживающим или работающим на проспекте Ленина, но въезжать и выезжать они должны на ближайшем к месту назначения перекрестке.