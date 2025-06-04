Московская телеком-компания намерена отсудить бренд крымской ювелирной фабрики

Суд по интеллектуальным правам принял к производству исковое заявление московского ООО «Гвардия-Плюс ТЛК» к крымской ювелирной фабрике «Колибри» о досрочном прекращении правовой охраны одноименного товарного знака, зарегистрированного по свидетельству РФ № 824395. Предварительное судебное заседание назначено на 30 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Гвардия-Плюс ТЛК» утверждает, что ООО «Ювелирная фабрика "Колибри"» в течение длительного времени не использует спорный знак, что является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны в соответствии с действующим законодательством. Товарный знак зарегистрирован по 35-му классу Международной классификации товаров и услуг, который охватывает сферу рекламы, управления бизнесом и пр.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ювелирная фабрика "Колибри"» зарегистрировано в Симферополе в 2016 году. Генеральным директором компании с 2017 года является Михаил Деденко. Единственным бенефициаром общества является Валерий Зеленский. Уставный капитал компании составляет 22,2 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 39,2 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. ООО «ЮФ "Колибри"» специализируется на производстве и оптово-розничной торговле ювелирными изделиями. ООО «Гвардия-Плюс ТЛК» зарегистрировано в Москве в 2003 году. Директором компании с 2004 года является Александр Одинский, бенефициаром выступает Марина Одинская.. Выручка компании за 2024 год составила 52,8 млн руб., чистая прибыль — 4,7 млн руб. ООО «Гвардия-Плюс ТЛК» осуществляет деятельность в области связи и торговли телекоммуникационным оборудованием.

В качестве третьего лица в дело привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Сторонам рекомендовано представить доказательства использования или неиспользования спорного товарного знака, а также подготовить документально обоснованные отзывы и пояснения.

Богдан Кобец