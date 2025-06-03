Трех человек признали виновными в гибели пассажира яхты в Нижнем Новгороде

Суд вынес приговор по уголовному делу о гибели пассажира парусной яхты в Нижнем Новгороде. Предпринимателя и владельца яхт приговорили к исправительным работам, несовершеннолетнего шкипера — к условному сроку, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре 3 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первых двоих судили по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), подростка — по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Суд установил, что в июле 2023 года предприниматель и владелец яхт «Ракета 610» незаконно катали пассажиров по Волге в Нижнем Новгороде. Они выпустили четыре яхты, не обеспечив пассажиров спасжилетами, без обязательного инструктажа и проигнорировав оповещения служб спасения о резком ухудшении погоды. Помимо этого, одна яхта была перегружена, а к управлению допустили подростка, не обладавшего необходимой квалификацией.

В результате яхта опрокинулась в районе с сильным течением, и один из пассажиров утонул.

Суд назначил предпринимателю принудительные работы на 1 год 8 месяцев, владельцу яхт — 2 года, у обоих будут удерживать 10% зарплаты в доход государства. Шкипера приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Галина Шамберина