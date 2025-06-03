Большинство ростовчан планируют потратить на выпускной 10 тысяч рублей

Большинство жителей Ростова-на-Дону планируют потратить на выпускной 10 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Авито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среднем бюджет этого события у ростовчан составляет 13 тыс.руб., однако 69% респондентов предпочитают уложиться в 10 тыс.руб. Еще 7% готовы потратить лишь 5 тыс. руб. Расходы до 30 тыс.руб. готовы понести 19% опрошенных, выше этой суммы — 12% ростовчан.

В среднем жители Ростова-на-Дону считают, что выпускной ребенка обойдется им в 23 тыс. руб. Из них 13 тыс.руб. уйдут на празднование, а 10 тыс.руб. — на вечернее платье или костюм.

Мария Хоперская