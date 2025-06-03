Жители России взяли больше 1 трлн рублей по ипотеке в 2025 году

Российские банки за первые пять месяцев 2025 года выдали ипотечные кредиты более чем на 1,1 трлн руб. Это на 44% меньше, чем за 5 месяцев прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ. Средний размер кредита составил 4,7 млн руб. против прошлогодних 4,1 млн руб.



С апреля по май кредитные организации выдали физлицам на покупку квартир, жилых домов и их строительство на 7% меньше, чем в апреле, и почти в два раза ниже уровня мая 2024 года — около 264 млрд руб. Это, по мнению экспертов, связано с большим количеством праздничных дней. Еще на динамику продолжают влиять высокая ключевая ставка, жесткая риск-политика ЦБ РФ, изменение господдержки.

Отмечается, что в мае доля господдержки в объеме общерыночных выдач выросла с 80 до 85%. В этой ситуации банки стали предлагать более выгодные условия своим клиентам.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по итогам апреля 2025 года в Донской столице остались нераспроданными более 70% квартир в новостройках.