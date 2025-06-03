Годовой объем выданных на Ставрополье автокредитов составляет 4,9 млрд руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое проанализировало динамику рынка с первого квартала 2024 года по первый квартал 2025-го, опираясь на данные 3 тыс. кредиторов. В бюро посчитали, что за минувший год число выданных автокредитов в регионе сократилось на 55,7%. Для сравнения, всего в России автокредитование за год упало на 57,8%. Ставропольский край продолжает оставаться в топ-20 регионов-лидеров по объемам выданных автокредитов. Он занимает 14-е место. Ни один из других субъектов СКФО в этот рейтинг не попал. Соседние Краснодарский край и Ростовская область, хотя и сохранили места в рейтинге, но также продемонстрировали существенное падение объемов автокредитования (-53,5% и - 63,5% соответственно). Перспективы восстановления рынка комментирует директор Ставропольской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Снижение объемов кредитования фиксируется по всем его видам. Причины везде одни и те же: ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка и растущие риски. При этом на автокредитование дополнительно оказывает влияние рост стоимости транспортных средств, сервиса и автозапчастей.

Сложность для среднестатистических покупателей авто в кредит сейчас состоит в следующем: за последнее время значительно выросшие ставки по автокредитам формируют больший объем ежемесячного платежа и, как следствие, нагрузку на показатель долговой нагрузки (ПДН) покупателя. При этом макропруденциальные лимиты ЦБ позволяют кредитовать банкам лишь небольшую долю клиентов с высоким ПДН в рамках лимита.

Проще говоря, одна часть клиентов не готова брать на себя большой объем кредитных обязательств, другая — ограничена мерами ЦБ во избежание роста неплатежей.

По нашим оценкам, объемы автокредитования будут стагнировать, до момента снижения ставки рефинансирования и появления значительных дисконтов от автодилеров. При этом, безусловно, по всем видам кредитования, меры господдержки всегда являются драйвером продаж».