В Кёльне эвакуируют более 20 тыс. человек из-за трех бомб времен Второй мировой

В Кёльне обнаружены три неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны. В связи с проведением работ по извлечению и утилизации снарядов более 20 тыс. местных жителей будут эвакуированы.

В администрации города сообщили, что под эвакуацию попадают жители и посетители зданий в районе Дойц, расположенных в радиусе 1 км от места обнаружения бомб. Мероприятия стартуют в 8 утра по местному времени в среду.

Известно, что речь идет о бомбах американского производства весом одна и две тонны.

В зоне эвакуации расположены среди прочего железнодорожный вокзал, больница, выставочный центр, телерадиовещательная компания RTL, несколько школ и детских садов, отели, административные здания. Городские власти отметили, что готовящаяся эвакуация станет самой масштабной с момента окончания войны.