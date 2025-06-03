Жители Юга России готовы использовать ИИ в качестве репетиторов и воспитателей

Большинство жителей Южного федерального округа хотели бы использовать цифровые сервисы для защиты детей от нежелательного контента в интернете. Это показал опрос, проведенный специалистами ВТБ.



Исследование показало, что 89% опрошенных убеждены в пользе сервисов для безопасного интернет-серфинга детей, но при этом только 32% доверяют известными инструментами, активно используют или готовы к таким решениям. К временному использованию сервисов склоняется 31%, еще 26% - хотя и хотели бы обратиться к цифровым помощникам, пока не знают каких-либо подходящих решений на рынке. Кроме того, только 10% считают, что родители должны самостоятельно контролировать весь контент.

Из результатов также следует, что южане (81% респондентов) готовы использовать в качестве воспитателей и репетиторов для оттачивания каких-либо навыков у детей ассистентов с искусственным интеллектом. А 19% из числа опрошенных ответили, что образованием и воспитанием детей должны заниматься члены семей, воспитатели, учителя в школе и репетиторы.

По мнению 90% респондентов, цифровые помощники могут стать источниками познавательной информации и интересными собеседниками. Оставшаяся часть уверена, что общение и социализация – это вопрос семьи, учителей и друзей детей.