В Ростовской области задержали с поличным двух наркодилеров

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области задержали двоих жителей Ставропольского края — 28-летнюю женщину и ранее судимого мужчину того же возраста с 527 гр. каннабиса (марихуаны). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Изъятые наркотики и телефоны. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Фото: Изъятые наркотики и телефоны. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

Подозреваемых задержали с поличным, в момент, когда они забирали наркотики из тайника для дальнейшей продажи. У задержанных изъяли два мобильных телефона с координатами тайников и полкилограмма наркотиков.

«При осмотре их места жительства полицейские изъяли два свертка, обмотанных черной изолентой, два пакета с застежкой, содержащие растительную массу, электронные весы, пластиковый контейнер с аналогичным веществом, еще один контейнер с пустыми фасовочными пакетами разных размеров, а также 17 банковских карт, оформленных на различные банки»,— рассказали в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн