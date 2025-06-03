В Ижевске оштрафовали более 600 безбилетных пассажиров на 1,2 млн рублей

С начала года контролеры общественного транспорта в Ижевске оштрафовали 608 безбилетных пассажиров, что принесло в городскую казну более 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». 598 человек получили штраф в размере 1,5 тыс. руб. Десять пассажиров заплатили по 3 тыс. руб. за повторный проезд без билета в течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Напомним, размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Удмуртии повысился с 500 до 1,5 тыс. руб. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении на очередной сессии Госсовета республики в июне 2024 года. Также с 1 до 3 тыс. руб. увеличили размер штрафа за повторное нарушение в течение года. В 2024 году безбилетникам выписали 2,7 тыс. штрафов на общую сумму свыше 2 млн руб.