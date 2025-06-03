Лишенная прав жительница Таганрога незаконно увезла маленьких детей в Рязань

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Судебные приставы из Таганрога разыскали двух несовершеннолетних детей, увезенных матерью без родительских прав в Рязанскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Женщина таким образом пыталась избавиться от уплаты алиментов.

Родительских прав таганроженку лишили после того, как она перестала заниматься здоровьем, воспитанием и содержание мдетей. Приехав за двумя несовершеннолетними (третий в это время находился в больнице) представители органов опеки не обнаружили их дома. Детей и их мать объявили в розыск.

Несовершеннолетних судебные приставы нашли в Рязанской области. Сейчас с ребятами работают психологи и врачи, их жизни ничего не угрожает. Дальнейшая судьба детей будет известна после решения суда.

Наталья Белоштейн