ПСБ и «Астра Консалтинг» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения стороны будут развивать технологическое партнерство в сфере импортозамещения, цифровизации и информационной безопасности. Совместная работа ПСБ и «Астра Консалтинг» позволит использовать возможности отечественных решений для дальнейшего усиления кибербезопасности и совершенствования ИТ-инфраструктуры банка, а также создавать специализированные цифровые сервисы и платформы для защиты от киберугроз.

Американское подразделение Volkswagen объявило, что восстановит микроавтобус T2, который стал знаменитым в январе. Бело-голубой автомобиль, припаркованный на дороге в Малибу, оказался в эпицентре калифорнийских пожаров, но остался практически невредим. Машина, одиноко стоявшая посреди выжженного квартала, попала на фото агентства Associated Press. В Volkswagen рассказали, что процесс восстановления автобуса уже начался.

Дивиденды «Фосагро» по итогам 2024 года будут вдвое ниже рекомендованных, пишет РБК. Акционеры получат 87 руб. на одну бумагу. Дивидендная доходность по текущей цене составит 1,35%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 6 июня.