Лизинг обновляет парк

7 июля АО «РАД» подведет итоги конкурса на оказание услуг лизинга 293 автобусов большого класса для СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с начальной ценой в 5,707 млрд рублей. Поставки транспорта будут осуществляться с августа по декабрь 2025 года со сроком аренды на 36 месяцев. Механизм лизинга позволяет «омолаживать» парк городской техники, отмечают в Смольном. Участники рынка говорят, что госконтракты поддерживают его в текущих экономических условиях, но предупреждают, что работать с госсектором могут компании, обладающими соответствующими ресурсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Пассажиравтотранс» ожидает получить от исполнителя автобусы большого класса категории М3, односекционные, двухосные, трехдверные с низким расположением уровня пола, предназначенные для входа и выхода инвалидов на колясках. Транспортные средства должны быть выпущены не ранее 2025 года. В длину автобусы не должны превышать 12,5 м и 2,55 м — в ширину. В салоне должно быть оборудовано более 26 сидячих мест, а общая вместимость должна превышать 97 человек. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июня.

Первую партию новых автобусов город намерен получить с 1 по 31 августа этого года (30 штук), а последнюю — с 1 до 15 декабря (20).

Самые крупные поставки, согласно документам конкурса, намечены на октябрь и ноябрь, когда исполнитель должен будет поставить 97 и 96 единиц техники. Как уточнили в пресс-службе комитета по транспорту, механизм лизинга позволит получить крупную партию автобусов, не отвлекая одномоментно значительные финансовые средства, и масштабно обновить парк подвижного состава. Так, средний возраст автобусов предприятия, работающих на маршрутах Северной столицы, к концу года приблизится к 3,6 года. Удорожание техники не превысит 5,3%. «Новая техника на дизельном топливе прибудет в Северную столицу партиями до конца года. Транспортные средства выйдут на маршруты в разных районах города — перечень будет окончательно определен после поставки»,— сказали в комтрансе.

Там также уточнили, что в прошлом году в лизинг было поставлено 450 автобусов. Ранее в 2020 году город получил в аренду 254 автобуса, а в 2021-м — 95.

Директор филиальной сети компании «Интерлизинг» Анна Голикова отмечает, что в условиях высокой волатильности рынка госзакупки становятся привлекательным сегментом для многих лизинговых компаний. «Госсектор стабилен, предсказуем и обладает меньшими рисками в сравнении с коммерческими клиентами, поэтому в последние годы с ним начали активно работать те игроки, которые раньше госзакупки не рассматривали»,— отмечает игрок рынка.

При этом работа с госсектором требует от лизинговых компаний ресурсов, профильных компетенций и готовности выдерживать жесткую конкуренцию. «Сроки проведения закупок жестко регламентированы законодательством. Лизинговым компаниям нужно иметь ресурсы для их исполнения и базу проверенных поставщиков. Невыполнение обязательств грозит попаданием в реестр недобросовестных поставщиков, поэтому лизинговые компании, начиная работу с госзакупками, должны тщательно оценить свои возможности»,— предупреждает госпожа Голикова.

Александра Тен