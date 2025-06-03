У главы 27-го Центрального НИИ Минобороны арестовали имущество

Суд арестовал имущество начальника ФГБУ «27 Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны Андрея Протасова. Его обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Сумма имущества превысила 25 млн руб., сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Институт с 2014 по 2024 год заключал контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению технологий. Господина Протасова обязывали создавать инициативную научную группу, сотрудникам которой полагались дополнительные выплаты.

В 2020–2025 годах глава НИИ получал взятки от сотрудников института, чтобы их включали в научную группу, а также за общее покровительство. Из-за этого контракты выполняли с нарушениями, что нанесло ущерб государству. Фигуранта отправили под домашний арест по ходатайству следствия.

Никита Черненко