Путин наградил медалями двух сотрудников скорой из Белгородской области

Президент Владимир Путин наградил сотрудников скорой помощи Белгородской области Александра Лугаря и Анну Рябову медалями «За спасение погибавших». Глава государства также присвоил звания заслуженного врача России 38 сотрудникам сферы здравоохранения.

Указ о награждении госнаградами опубликован на портале правовых актов. В нем также указано, что 11 человек стали заслуженными работниками здравоохранения. Владимир Путин также наградил главврача московского госпиталя для ветеранов войн №3 Вячеслава Новикова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени.

Кроме того, в указе президента говорится о присвоении званий заслуженного работника прокуратуры, орденов дружбы и почета, за заслуги в культуре и искусстве, за заслуги в освоении космоса.