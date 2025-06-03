Китайцы стали чаще выпивать в подпольных барах

На фоне экономического спада и проблем со средствами у потребителей в Китае жители Пекина открыли для себя новый способ зарабатывать и экономить средства. В китайской столице появилось несколько десятков не имеющих официальной регистрации и лицензии баров, которые работают в обычных квартирах жилых домов. Как сообщает Financial Times (FT), купить алкоголь в таких «домашних барах» можно как минимум в два раза дешевле, чем в официальных заведениях.

Как отмечает FT, появление и процветание подобных заведений — еще один признак того, что вторая экономика мира испытывает проблемы из-за слабого потребительского спроса. По данным Пекинского управления статистики, прибыль кейтеринговой индустрии столицы КНР в прошлом году упала на 81% в годовом выражении. В первом квартале 2025 года убытки индустрии составили $7 млн. Это чуть лучше по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

Владельцы ресторанов рассказали FT, что продажи падают, им приходится снижать цены, но спрос все равно очень низкий. У их обычных клиентов — представителей финансовой и IT-индустрии — доходы за последний год сократились на 40–70%, и они ищут другие места, чтобы провести время с друзьями.

В то же время владельцам «домашних баров» удается зарабатывать благодаря экономии на оплате лицензии и стабильному спросу потребителей. Что не удивительно, поскольку они работают обычно в квартирах неподалеку от офисов крупных компаний. Единственная угроза их существованию — заявление от соседей в полицию.

Алена Миклашевская