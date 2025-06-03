Удмуртское СУ СКР начало проверку после ДТП с микроавтобусом и кроссовером

СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими пассажирами микроавтобуса, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Проверка пройдет по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Напомним, авария произошла 3 июня около 9.00. Маршрутный микроавтобус Fiat столкнулся с кроссовером Lada на 17-м километре автодороги Ижевск—Ува. В результате ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса. Их госпитализировали.