В Магнитогорске на зависшем 9 мая аттракционе нашли нарушения

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска провела проверку состояния аттракциона в парке «Центральная городская ярмарка», где 9 мая застряли горожане, и выявила нарушения технического регламента при эксплуатации оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ведомство установило, что в День Победы из-за скачка напряжения аттракцион «Камикадзе» встал в аварийный режим. Посетители на протяжении 15 минут были заблокированы в зависших пассажирских модулях вниз головой. Сотрудники вручную их выпустили. Никто не пострадал. Во время проверки, в которой также участвовали специалисты управления Гостехнадзора регионального министерства сельского хозяйства, обнаружили нарушения технического регламента при эксплуатации аттракциона. Директору ООО «Сервиском», обслуживающему оборудование, внесли представление. Также возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов). Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в прокуратуре района.

Виталина Ярховска