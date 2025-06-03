В Ростовской области бойцам СВО будут бесплатно протезировать зубы
Врио губернатора Дона Юрий Слюсарь поручил выделить из регионального бюджета 10,5 млн руб. на новую меру поддержки участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Фото: предоставлено министерством региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
Сегодня, 3 июня, состоялось первое заседание межведомственной комиссии по координации оказания помощи бойцам СВО и их родным, под председательством Юрия Слюсаря. В частности, речь шла о новой программе бесплатного зубопротезирования, которая стала доступна для действующих военнослужащих и демобилизованных бойцов. Ростовская область стала одним из нескольких субъектов РФ, предоставляющих такую поддержку. Она пока действует только в Ростове-на-Дону, но в ближайшее время будет тиражироваться по всей области.
Поручение оказывать поддержку бойцам в зубопротезировании Юрий Слюсарь дал в феврале, во время общеобластного приема участников СВО и членов их семей. «Многим нужна реабилитация и лечение после возвращения с передовой. А зубопртезирование – как раз та медицинская помощь, на которую льготы пока не распространяются. И к тому же – дорогостоящая. Поэтому мы и приняли такое решение – оказывать ее бесплатно. Эта программа продолжится и в следующем году», – пояснил глава региона.
На заседании комиссии также были проанализированы итоги работы органов власти и филиала фонда «Защитники Отечества». За два года его работы сюда за персональным сопровождением и консультациями обратились свыше 19 тыс. человек. Были решены 34 тыс. вопросов. Юридическая и психологическая помощь оказана более чем 3 тыс. граждан.
Сегодня на Дону реализуется комплекс мер поддержки бойцов СВО и их семей: компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, газификацию, освобождение от уплаты транспортного и земельного налога и другие.