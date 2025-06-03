Сказки Андерсона
Лучшие фешен-моменты в карьере Джонатана Андерсона
Джонатан Андерсон стал новым креативным директором Dior — он станет первым человеком на этом посту со времен Кристиана Диора, который возглавит и мужскую, и женскую линейку бренда. Дизайнеру пророчат большое будущее в модном доме, мы же решили вспомнить самые яркие моменты в его карьере — как для Loewe, который он возглавлял 11 лет, так и для собственной марки JW Anderson.
JW Anderson x Uniqlo
Начнем с практичного — совместных линеек масс-марка Uniqlo и JW Anderson. Первые известны своими постоянными коллаборациями, второй же известен своим уникальным подходом к созданию образов. Их совместные коллекции всегда были хитом, очень быстро раскупались и практически сразу становились артефактами в модном мире — потому что это был массовый продукт, достойный подиума.
Фото: JW Anderson х Uniqlo
«Претенденты»
Андерсон был художником по костюмам одного из главных фильмов 2024 года — картины «Претенденты» с Зендаей в главной роли. Одним из главных фешен-элементов фильма стала серая футболка с надписью I TOLD YA («Я же говорил (-а)»). Футболка довольно быстро завоевала популярность в интернете и различных фешен-блогах — что еще раз доказывает простую гениальность Джонатана Андерсона-визионера.
Зендая в фильме «Претенденты»
Фото: East News
Рианна и Супербоул
Шоу в перерыве Супербоула — одно из самых крупных событий в спортивном и поп-культурном мире. Выступления артистов смотрят сотни миллионов зрителей по всему миру и потом еще очень долго обсуждают само выступление, артиста и его костюм. В 2023 году в перерыве выступала Рианна — и делала она это в кастомном красном комбинезоне Loewe, который для нее придумал Джонатан Андерсон. О его во всех смыслах ярком костюме говорили едва ли не столько же, сколько о беременности певицы — которую она, кстати, объявила во время своего выступления.
Певица Рианна во время выступления на Супербоул 2023
Фото: Focus on Sport / Getty Images
Мэгги Смит для Loewe
Для лукбука весенней коллекции 2024 года Джонатан Андерсон пригласил Даму Мэгги Смит (она же профессор МакГонагалл во вселенной Гарри Поттера). Выбор был настолько же неожиданным, насколько успешным. Фотография, сделанная Юргеном Теллером, моментально разлетелась по всему интернету, вызвав волну интереса и похвалы как в сторону самой Смит (все наперебой называли ее иконой), так и Андерсона за безупречный кастинг. На фото она держит в руках одну из визитных карточек Loewe при Андерсоне — Puzzle Bag.
Актриса Мэгги Смит в рекламной кампании Loewe
Фото: Loewe
Поклоны на показах
Джонатан Андерсон известен не только как гениальный дизайнер, но и как один из самых скромных людей в фешен-мире. Отдельного внимания заслуживают его «поклоны» после подиумных показов: Джонатан Андерсон буквально на секунду (максимум две) показывался из-за кулис, сдержанно и стеснительно махал аудитории и тут же удалялся. В отличие от дизайнеров, которые превращали поклон в праздник имени себя, Джонатан Андерсон предпочитал держать внимание аудитории именно на коллекциях.
Джонатан Андерсон на показе JW Anderson осень/зима 2025
Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images