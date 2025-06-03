Сказки Андерсона

Джонатан Андерсон стал новым креативным директором Dior — он станет первым человеком на этом посту со времен Кристиана Диора, который возглавит и мужскую, и женскую линейку бренда. Дизайнеру пророчат большое будущее в модном доме, мы же решили вспомнить самые яркие моменты в его карьере — как для Loewe, который он возглавлял 11 лет, так и для собственной марки JW Anderson.

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JW Anderson x Uniqlo

Начнем с практичного — совместных линеек масс-марка Uniqlo и JW Anderson. Первые известны своими постоянными коллаборациями, второй же известен своим уникальным подходом к созданию образов. Их совместные коллекции всегда были хитом, очень быстро раскупались и практически сразу становились артефактами в модном мире — потому что это был массовый продукт, достойный подиума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JW Anderson х Uniqlo Фото: JW Anderson х Uniqlo

«Претенденты»

Андерсон был художником по костюмам одного из главных фильмов 2024 года — картины «Претенденты» с Зендаей в главной роли. Одним из главных фешен-элементов фильма стала серая футболка с надписью I TOLD YA («Я же говорил (-а)»). Футболка довольно быстро завоевала популярность в интернете и различных фешен-блогах — что еще раз доказывает простую гениальность Джонатана Андерсона-визионера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зендая в фильме «Претенденты»

Фото: East News Зендая в фильме «Претенденты»

Фото: East News

Рианна и Супербоул

Шоу в перерыве Супербоула — одно из самых крупных событий в спортивном и поп-культурном мире. Выступления артистов смотрят сотни миллионов зрителей по всему миру и потом еще очень долго обсуждают само выступление, артиста и его костюм. В 2023 году в перерыве выступала Рианна — и делала она это в кастомном красном комбинезоне Loewe, который для нее придумал Джонатан Андерсон. О его во всех смыслах ярком костюме говорили едва ли не столько же, сколько о беременности певицы — которую она, кстати, объявила во время своего выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Рианна во время выступления на Супербоул 2023

Фото: Focus on Sport / Getty Images Певица Рианна во время выступления на Супербоул 2023

Фото: Focus on Sport / Getty Images

Мэгги Смит для Loewe

Для лукбука весенней коллекции 2024 года Джонатан Андерсон пригласил Даму Мэгги Смит (она же профессор МакГонагалл во вселенной Гарри Поттера). Выбор был настолько же неожиданным, насколько успешным. Фотография, сделанная Юргеном Теллером, моментально разлетелась по всему интернету, вызвав волну интереса и похвалы как в сторону самой Смит (все наперебой называли ее иконой), так и Андерсона за безупречный кастинг. На фото она держит в руках одну из визитных карточек Loewe при Андерсоне — Puzzle Bag.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Мэгги Смит в рекламной кампании Loewe

Фото: Loewe Актриса Мэгги Смит в рекламной кампании Loewe

Фото: Loewe

Поклоны на показах

Джонатан Андерсон известен не только как гениальный дизайнер, но и как один из самых скромных людей в фешен-мире. Отдельного внимания заслуживают его «поклоны» после подиумных показов: Джонатан Андерсон буквально на секунду (максимум две) показывался из-за кулис, сдержанно и стеснительно махал аудитории и тут же удалялся. В отличие от дизайнеров, которые превращали поклон в праздник имени себя, Джонатан Андерсон предпочитал держать внимание аудитории именно на коллекциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джонатан Андерсон на показе JW Anderson осень/зима 2025

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Джонатан Андерсон на показе JW Anderson осень/зима 2025

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Илья Петрук