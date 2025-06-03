В Ярославле назвали причины для чествования «Локомотива» в августе

Проведение чествования чемпионов Кубка Гагарина в Ярославле пройдет в августе в связи с невозможностью некоторых игроков присутствовать в городе, а также с детальной подготовкой к мероприятию. Об этом сообщили в министерстве спорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 мая ХК «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Чествование чемпионов назначили на август, что вызвало непонимание у общественности: люди предполагали проведение так называемого парада сразу после сезона. Но это оказалось невозможным, сообщили в министерстве со ссылкой на позицю клуба.

«После напряженной серии игр плей-офф многим травмированным игрокам требуется пройти курс реабилитации, прерывание которого может негативно сказаться на процессе эффективного восстановления. Кроме того, у легионеров команды в мае истекает срок визы пребывания в России, и они должны будут покинуть нашу страну»,— говорится в сообщении министерства.

Также многие хоккеисты запланировали отпуск со своими родными после окончания сезона, поэтому могут находиться не в Ярославле. Отдельной причиной проведения мероприятия в августе называется детальная проработка события.

«От сценария всех событий (не только парада) до изготовления памятных подарков игрокам и тренерам. В сложившейся ситуации клуб считает правильным организовать подготовку мероприятия в период реабилитации, восстановления и отдыха игроков и провести его на самом высоком уровне, сделав торжество ярким и запоминающимся»,— пояснили в министерстве.

Отдельно в сообщении сказано и про игроков и тренеров, покидающих клуб. Известно, что из «Локомотива» ушли игроки Даниил Бут и Дмитрий Симашев, а также тренер вратарей Рашит Давыдов. Клуб проводит переговоры с чемпионами, чтобы в предстоящем чествовании смогло поучаствовать максимально возможное количество людей.

Алла Чижова