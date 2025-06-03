АвтоВАЗ покажет на ПМЭФ собственный кроссовер и еще одну новинку

АвтоВАЗ представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) сразу три новинки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Компания подтвердила статус национального партнера ПМЭФ-2025. В рамках форума состоится мировая премьера первого кроссовера Lada собственной разработки. Торжественная презентация новинки состоится 18 июня в 13:00 (MSK) в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум».

Публике также покажут пока не названную модель. Еще запланирована презентация Lada Iskra, продажи которой начнутся в июле текущего года. Помимо базовой комплектации этой модели посетителям форума представят ее спортивную модификацию и ралли-рейдовый внедорожник Niva Sport Т2.

XXVIII Петербургский международный экономический форум в 2025 году пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Основные мероприятия пройдут в КВЦ «Экспофорум».

Андрей Сазонов