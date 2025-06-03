Суд подтвердил незаконность угроз «Уралэнергосбыта» отключить свет автосервису

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность решения регионального управления ФАС России о том, что ООО «Уралэнергсбыт» нарушил закон «О защите конкуренции» и злоупотребил доминирующим положением на рынке. Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области будет оштрафован на сумму от 300 тыс. до 1 млн руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Челябинское УФАС обратилось АО «Челябинскавтотехобслуживание» с жалобой на монополиста, который собирался расторгнуть контракт на поставку электроэнергии. Автосервис и «Уралэнергсбыт» заключили договор энергоснабжения в 2019 году. В 2024 году поставщик ресурса запросил у организации правоустанавливающие документы на объект подачи электроэнергии и, не получив подтверждения права пользования или владения, заявил о расторжении контракта.

Челябинское УФАС установило, что в рассматриваемом случае непредставление правоустанавливающих документов не является законным основанием для расторжения договора. Ведомство признало в действиях ООО «Уралэнергосбыт» злоупотребление доминирующим положением.

Поставщик электроэнергии оспорил решение УФАС в суде, но проиграл дело.