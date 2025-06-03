«БлагоBike» – велофестиваль, объединяющий спорт, семью и заботу о природе

В Благовещенске прошёл ежегодный XI велофестиваль «БлагоBike», за годы ставший одним из самых ярких событий в спортивной и культурной жизни города. В этом году фестиваль вновь вошел в число 12 грантовых проектов, реализованных при поддержке программы СИБУРа «Формула хороших дел», он объединил в себе сотни участников — любителей велоспорта, сторонников здорового образа жизни и всех, кому не безразлична экология.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Для сотрудников ПОЛИЭФа участие в «БлагоBike» стало доброй традицией. В этом году в фестивале приняли участие порядка 60 сотрудников предприятия вместе с семьями, продемонстрировав сплочённость коллектива и приверженность ценностям устойчивого развития. К велоколонне также присоединились студенты и преподаватели Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа, представители городской администрации и других организаций.

10-километровый маршрут, проходивший по живописным местам, завершился на Большом острове, где гостей ожидала разнообразная спортивная, творческая и экологическая программа.

Генеральный директор АО «ПОЛИЭФ» Павел Романенко отметил:

- «БлагоBike» — это гораздо больше, чем просто велопробег. Это сильный пример того, как промышленность, общество и органы власти могут объединяться ради общей цели — создания комфортной, здоровой и экологически безопасной городской среды. Для нашего предприятия важно быть активным участником жизни региона. Мы стремимся формировать культуру устойчивого развития, где спорт, экология и корпоративная ответственность идут рука об руку. Особенно приятно видеть, что фестиваль становится семейным праздником, передающим детям ценности осознанного отношения к окружающему миру.

Программа фестиваля включала спортивные соревнования по кросс-кантри и фигурному вождению, семейный велокалейдоскоп и велоквест, активности с фингербайком и финдербордом, а также творческие конкурсы и мастер-классы для участников всех возрастов.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Важной частью программы стала экологическая инициатива: организаторы установили пункт сбора пластика, чтобы дать вторую жизнь использованным бутылкам. Весь собранный материал будет переработан в гранулы Vivilen на производственных мощностях ПОЛИЭФа.

- Фестиваль «БлагоBike» — это яркий пример того, как при поддержке ответственного бизнеса и усилиях инициативных организаций можно создавать события, которые действительно меняют городскую среду. Благодаря программе «Формула хороших дел» компании СИБУР и профессиональной реализации проекта ДО "Технопарк" г. Благовещенск, этот фестиваль стал масштабной площадкой для продвижения здорового образа жизни, экологических ценностей и семейного досуга. Мы благодарны всем партнёрам и участникам за вклад в развитие активного городского сообщества. Такие проекты формируют не только позитивное настроение, но и устойчивое будущее для Благовещенска, - подчеркнул Дмитрий Евлентьев, заместитель главы Администрации по социальным вопросам.

Фестиваль завершился церемонией награждения победителей в спортивных номинациях и розыгрышем главного приза — нового самоката среди всех зарегистрированных участников.

«БлагоBike» — это яркий пример того, как инициативы неравнодушных жителей могут вдохновлять общество на позитивные перемены. Через спорт и экологию мы строим сильное, ответственное общество, готовое менять мир вокруг к лучшему.