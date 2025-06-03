ФСБ взяли ульяновского мошенника, представлявшегося их сотрудником

В Никулинском районном суде Москвы огласили приговор жителю Ульяновска, обвиняемому в мошенничестве в крупном размере путем обмана жителей Ульяновской области (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщила пресс-службы управления ФСБ по Ульяновской области.

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Как отмечает ведомство, деятельность мошенника была пресечена УФСБ России по Ульяновской области в июле 2024 года. Следствие, которое вело УФСБ, установило, что обвиняемый, представляясь сотрудником Центрального аппарата ФСБ России, требовал от жительницы Ульяновска плату 850 тыс. руб. за якобы освобождение из украинского плена ее близкого родственника из числа военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Суд согласился с выводами следователей УФСБ и назначил мошеннику наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Андрей Васильев, Ульяновск